Про перемир'я, позицію Заходу щодо закінчення війни та можливість стріляти по Росії — головні тези інтерв'ю Зеленського західному ЗМІ

Захід боїться, що Росія програє війну, але при цьому не хоче, щоб і Україна програла її. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP.



Президент України називає таку ситуацію абсурдною.



Він вважає, що Україна та її західні союзники мають «однакові цінності», але найчастіше «різні погляди», зокрема на завершення війни.



«Кожен хоче знайти якусь модель, що дозволяє швидше закінчити війну»,— сказав Президент, коли його запитали про ймовірність сценарію припинення бойових дій, подібного до того, за яким встановили розділову лінію на Корейському півострові.



Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у Саміті миру за участю десятків лідерів, який відбудеться у Швейцарії в червні. Росію не запрошували на цей захід.



«Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас», тоді як «Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир»,— сказав Зеленський.



Окрім цього, глава держави прокоментував пропозицію Франції щодо тимчасового перемир'я на період проведення літньої Олімпіади. Зеленський вважає, що окупанти можуть скористатися тишею і перейти у наступ. А також послався на досвід «перемир'я», яке Росія неодноразово його порушувала.



В інтерв'ю він сказав також, що Україна має лише «близько 25% того, що нам потрібно» для захисту країни з огляду на ППО.



За словами Зеленського, щоб мати паритет з Росією, необхідно 120–130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.



А також український лідер різко критикував обмеження на удари по російській території західною зброєю, хоча Велика Британія та США останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути пом'якшені.



«Вони [росіяни] можуть стріляти з будь-якої зброї по нашій територієї зі своєї території. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, розташованими на території Росії, західною зброєю»,— сказав Президент України.