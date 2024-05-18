Два жителя Волчанска погибли, когда пытались выехать из города — машина попала под обстрел

Четыре мирных жителя попали под обстрел, когда пытались выехать из Волчанска Харьковской области на машине. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



Два человека погибли. Двое — ранены.



«70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения», — сообщает пресс-служба.



Как сообщает Офис генерального прокурора, инцидент произошел 16 мая.



«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — добавили в прокуратуре.



Волчанск находится под регулярными атаками российских войск, которые пытаются оккупировать эту часть Харьковской области.



С начала российского наступления на севере Харьковской области из-под обстрелов удалось вывезти 9 907 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 из Харьковского, 118 из Богодуховского и 3 026 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 8779 человек», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.