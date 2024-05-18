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Двоє жителів Вовчанська загинули, коли намагалися виїхати з міста — машина потрапила під обстріл

18 травня 2024, 14:53

Двоє жителів Вовчанська загинули, коли намагалися виїхати з міста — машина потрапила під обстріл

Четверо мирних жителів потрапили під обстріл, коли намагалися виїхати з Вовчанська Харківської області на машині. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Двоє людей загинули. Двоє поранені.

 «70-річний водій автомобіля та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир дістали поранення»,— йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, інцидент стався 16 травня.

«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)»,— додали у прокуратурі.

 Вовчанськ перебуває під регулярними атаками російських військ, які намагаються окупувати цю частину Харківської області.

 З початку російського наступу на півночі Харківської області з-під обстрілу вдалося вивезти 9907 осіб,– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«2 726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4 037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3 026 осіб евакуйовано волонтерами. Загалом евакуйовано 8779 осіб»,— написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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