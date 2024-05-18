РФ обстреляла Херсонскую область и Харьков — есть жертвы

Российские войска днем 18 мая обстреляли село в Херсонской области и Харьков.



Оккупанты выстрелили из танка по селу Тягинка в Бериславском районе Херсонской области.



«К сожалению, смертельные ранения получил 67-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице», — сообщает Херсонская областная военная администрация.



В результате российского удара по Харькову разрушены жилые дома, есть пострадавшие, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.



«Прилет по жилому сектору — несколько частных домов разрушены, пятеро пострадавших», — сообщил Терехов.



Среди раненых двое детей — 13 и 16 лет. Они получили ранения от разлетевшихся обломков пострадавшей инфраструктуры.