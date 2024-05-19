Обстріл села в Харківській області: РФ задіяла тактику повторного удару, є жертви

На Харківщині російські війська обстріляли село Черкаська Лозова вдень 19 травня.
Оновлюється. Щонайменше 16 людей поранено, п'ятеро загинули.
«Вже 16 поранених, зокрема 8-річна дитина (легкі тілесні ушкодження). 8 поранених у тяжкому стані»,— повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.