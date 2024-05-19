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Обстріл села в Харківській області: РФ задіяла тактику повторного удару, є жертви

19 травня 2024, 13:00

Обстріл села в Харківській області: РФ задіяла тактику повторного удару, є жертви

На Харківщині російські війська обстріляли село Черкаська Лозова вдень 19 травня.

Оновлюється. Щонайменше 16 людей поранено, п'ятеро загинули.

 «Вже 16 поранених, зокрема 8-річна дитина (легкі тілесні ушкодження). 8 поранених у тяжкому стані»,— повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. 

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