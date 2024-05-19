Российские военные продвигаются на Харьковщине — что говорят аналитики

Ситуация в приграничье Харьковской области. Карта DeepState

Российские военные заняли село Бугруватка в Харьковской области. Как сообщает проект DeepState, оккупант имел частичный успех в районе Берестового и на юге Новомихайловки, продвинулся в Нетайловом.



Берестовое — село в Харьковской области, на границе с Луганщиной, больше часть которой на данный момент оккупирована.



Берестовое на карте DeepState

Бои за Волчанск в Харьковской области продолжаются. Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), захват этого города является приоритетной тактической целью российских войск на первом этапе наступательных операций на севере Харьковской области.



«Российское военное командование, вероятно, выбрало захват Волчанска в качестве одной из ключевых тактических задач первого этапа наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку Волчанск является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который мог бы предоставить российским войскам плацдарм вблизи российского тыла для подготовки и начала второго этапа российской наступательной операции», — говорится в отчете ISW.



Вместе с тем аналитики института считают неясным, будет ли второй этап российской наступательной операции на севере Харьковской области состоять из расширения так называемой буферной зоны или он будет служить обеспечению плацдарма для работы ствольной артиллерии по Харькову и его окрестностям.



«Российские войска также могут предусмотреть последующий этап наступательной операции из Волчанска с целью продвижения к Великому Бурлуку, чтобы поставить под угрозу оперативный тыл группировки украинских войск, обороняющейся на Купянском направлении», — указывают аналитики.

Продвижение войск РФ в Нетайловом. Карта DeepState

Район Новомихайловки. Карта DeepState