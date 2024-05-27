Вибухи у Луганську: в окупованому місті — велика пожежа

В окупованому Луганську пролунали вибухи ввечері 27 травня. Очевидці повідомляють у соцмережах про кілька вибухів, які було чути по всьому місту.



Місцеві пабліки стверджують, що обстріл Луганська вівся з Краматорська Донецької області. Російські окупанти стверджують, що пожежа виникла після того, як внаслідок збиття впали уламки ракети.



За попередньою інформацією, удар припав на територію Луганського авіаційного ремонтного заводу, де російські військові облаштували базу.



У цьому напрямку українські військові вже били минулого року.