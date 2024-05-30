ВСУ поразили паромную переправу в оккупированном Крыму — подробности от Генштаба

Ночью в четверг, 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские войска активно использовали этот объект во временно оккупированном Крыму, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков. В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы», — сообщил Генштаб.



Отмечается, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.



Как сообщалось, 30 мая в результате ночной атаки на аннексированный Крым повреждены или уничтожены четыре транспортно-десантных катера, два парома и лоцманский катер.



В ГУР подтвердили уничтожение двух транспортно-десантных катеров «Тунец» в Крыму.



Также стало известно о потоплении лоцманского катера «Мечта» на Керченской паромной переправе.