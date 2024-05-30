Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ поразили паромную переправу в оккупированном Крыму — подробности от Генштаба

30 мая 2024, 21:57

ВСУ поразили паромную переправу в оккупированном Крыму — подробности от Генштаба

Ночью в четверг, 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские войска активно использовали этот объект во временно оккупированном Крыму, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков. В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы», — сообщил Генштаб.

Отмечается, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Как сообщалось, 30 мая в результате ночной атаки на аннексированный Крым повреждены или уничтожены четыре транспортно-десантных катера, два парома и лоцманский катер.

В ГУР подтвердили уничтожение двух транспортно-десантных катеров «Тунец» в Крыму.

Также стало известно о потоплении лоцманского катера «Мечта» на Керченской паромной переправе.

ТЕГИ

Места
Крым
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:32
Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России
23:29
Взрывы в оккупированном Первомайске: начался пожар
15:40
Проводит «мобилизацию» на оккупированной Луганщине: начальница «военкомата ЛНР» может получить срок
14:46
«Атеш»: В Мариуполе смертельно отравили оккупантов из «МВД ДНР», среди погибших – офицеры РФ
13:38
В захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян
12:16
Ночная атака на оккупированный Крым: потоплен российский лоцманский катер «Мечта»
11:55
В Луганске двое российских оккупантов похитили и убили 23-летнюю девушку
09:55
Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и дронами: поражены два российских катера «Тунец»
23:31
Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение
19:45
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
14:58
В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский
10:35
Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно
23:37
Главное за день: Обстрел Дружковки. Бельгия передаст Украине F-16 к концу года
22:10
Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»
16:58
СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего «рублевую зону» на оккупированном Донбассе
23:09
Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации
22:49
«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов
21:33
В оккупации росгвардейцы задержали 7 человек якобы за помощь ВСУ
21:10
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
20:22
В Макеевке облили краской памятник погибшему боевику «ДНР»
все новости
23:32
Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России
23:29
Взрывы в оккупированном Первомайске: начался пожар
23:08
Байден тайно разрешил бить американским оружием по территории РФ — Politico
21:57
ВСУ поразили паромную переправу в оккупированном Крыму — подробности от Генштаба
21:36
На Алтае загорелась резиденция Путина
21:06
Ушла из жизни корреспондентка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова
20:00
В Подмосковье задержали парня из Луганска, который поджег сотовую вышку
19:00
Украина и США могут подписать соглашение по безопасности в июне — Financial Times
17:59
В Норвегии ответили, что Украина может бить западным оружием по РФ
17:50
Кабмин изменил условия размещения переселенцев
16:59
В результате атаки на Белгородскую область трое людей пострадали
16:53
В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину
16:42
На Покровском направлении продолжается высокая интенсивность атак — Генштаб
15:57
Более 700 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ — Офис генпрокурора
15:40
Проводит «мобилизацию» на оккупированной Луганщине: начальница «военкомата ЛНР» может получить срок
14:59
На Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух
14:46
«Атеш»: В Мариуполе смертельно отравили оккупантов из «МВД ДНР», среди погибших – офицеры РФ
14:31
Будут ли в Украине выключать свет: в Кабмине ответили
13:38
В захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян
12:43
В Донецкой области на одной из шахт останавливалось вентиляционное оборудование — Минэнерго
все новости
ВИДЕО
Спасение тяжелораненой женщины в Лимане. Фото: кадр из видео В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину
30 мая, 16:53
Дроны ГУР потопили два российских катера «Тунец». Фото: кадр из видео Морские дроны ГУР уничтожили два российских катера «Тунец»
30 мая, 10:25
Атака на оккупированный Крым. Фото: кадр из видео Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и дронами: поражены два российских катера «Тунец»
30 мая, 09:55
Удар FPV-дронов ССО по россиянам на левом берегу Херсонской области. Фото: кадр из видео Дроны ССО атаковали позиции российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области
30 мая, 08:55
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено) Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
29 мая, 19:45
Россияне атаковали Лиман. Фото: Вадим Филашкин Лиман оказался под атакой РФ: был «прилет» в жилую застройку, восемь пострадавших
29 мая, 17:10

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор