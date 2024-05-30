ЗСУ пошкодили поромну переправу в окупованому Криму — подробиці від Генштабу

Вночі у четвер, 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські війська активно використовували цей об'єкт у тимчасово окупованому Криму, – повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«Цей об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО — «Панцир», «Тор», «Тріумф». Проте ракети, які є на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новий» протиповітряний щит загарбників. Внаслідок ураження значних пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину та заблокував функціонування всієї Керченської переправи», — повідомив Генштаб.



Зазначається, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.



Як повідомлялося, 30 травня в результаті нічної атаки на анексований Крим пошкоджено або знищено чотири транспортно-десантні катери, два пороми і лоцманський катер.



У ГУР підтвердили знищення двох транспортно-десантних катерів «Тунець» у Криму.



Також стало відомо про затоплення лоцманського катера «Мрія» на Керченській поромній переправі.