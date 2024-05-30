Байден неофіційно дозволив бити американською зброєю по території РФ — Politico

Видання Politico повідомило, що Президент США Джозеф Байден неофіційно схвалив удари по території РФ з боку ЗСУ. За інформацією джерел видання, завдавання ударів американською зброєю дозволено лише по території біля кордонів Харківської області.



Офіційна позиція Білого дому наразі така: американською зброєю бити по території РФ Силам оборони України не можна. Проте Київ наполягає на тому, що удари по логістиці російських військових на їхній території значно зменшать ризики окупації частини Харківської області.



Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву використовувати її для поразки військових об'єктів на території Росії.



Деякі європейські країни вже висловились за таку ініціативу.



Володимир Путін пригрозив ескалацією на лінії фронту, якщо Захід надасть дозвіл на атаки по території РФ.



Видання Financial Times повідомило, що Україна та США можуть укласти угоду про гарантії безпеки у червні, коли президенти країн зустрінуться в Італії.



Декілька українських чиновників заявили виданню, що розчарування Києва є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.



Понад десяток нинішніх та колишніх українських чиновників та дипломатів країн G7 у Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.



Серед них — шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні у липні, заборона адміністрації Байдена на використання Києвом американської зброї на території Росії. Також удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали приводом для тертя.



