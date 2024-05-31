Китай окончательно отказался от участия в саммите мира

Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в июне. Пекин официально подтвердил свой отказ от участия в мероприятии. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что не были выполнены три важных требования, оглашенных Пекином.



«Китай всегда придерживается мнения, что международная мирная конференция должна отвечать трем важным требованиям: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов», — сказала она на пресс-конференции.



Мао Нин отметила, что Китай «проинформировал соответствующие стороны о соображениях и опасениях» после того, как услышал позицию России и Украины.



Спикер МИД отметила, что Китай будет «продолжать по-своему продвигать мирные переговоры, поддерживать связь со всеми сторонами и совместно накапливать условия для политического урегулирования "украинского кризиса"».



Китай ранее предложил свою версию мирного урегулирования. Пекин не называет действия России войной против Украины.



Саммит мира пройдет 15-16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна. На саммите в частности будет обсуждаться формула мира, предложенная Украиной. Россия не была приглашена на мероприятие.