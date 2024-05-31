Китай остаточно відмовився від участі у Саміті миру

Китай не братиме участі у Глобальному саміті світу, який відбудеться у червні. Пекін офіційно підтвердив свою відмову від участі у заході. Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що не віконані три важливі вимоги, оголошені Пекіном.



«Китай завжди дотримується думки, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим вимогам: визнання з боку Росії та України, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів», — сказала речниця МЗС Китаю на пресконференції.



Мао Нін зазначила, що Китай «поінформував відповідні сторони про міркування та побоювання» після того, як почув позицію Росії та України.



Спікер МЗС зазначила, що Китай «продовжуватиме по-своєму просувати мирні переговори, підтримуватиме зв'язок з усіма сторонами і спільно накопичуватиме умови для політичного врегулювання "української кризи"».



Китай раніше запропонував свою версію мирного врегулювання. Він не називає дії Росії війною проти України.



Саміт миру відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток неподалік Люцерна. На саміті, зокрема, обговорюватиметься формула миру, запропонована Україною. Росія не була запрошена на захід.