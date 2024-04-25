Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»

На оккупированной территории вынесли очередной «заочный приговор» украинскому военному. Российские силовики обвиняют морпеха ВСУ якобы в убийстве двух гражданских. «Следствие» утверждает, что это произошло в Мариуполе весной 2022 года, когда за город шли активные бои ВСУ с российскими оккупантами.



За это «суд ДНР» приговорил стрелка 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Спринчака к 27 годам колонии.



Подобное решение квазисуда на оккупированной Донетчине — не первое. Периодически оккупационные власти «ДНР» заявляют о заочных «приговорах» для украинских военных или реальных — для военнопленных.



«Верховный суд ДНР» ранее приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.