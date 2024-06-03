«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» незаконно засудило та ув'язнило українського військовослужбовця.



Українського військового, якого захопили у полон навесні 2022 року російські військові під час окупації Маріуполя, звинуватили у розстрілі трьох мирних мешканців.



Йдеться про військовослужбовця Петра Шуфліна. Нібито він у березні 2022 року отримав та виконав наказ від командира «вбити трьох беззбройних цивільних, яких доставили до командно-наглядового пункту».



Полоненого «засудили» до довічного ув'язнення в колонії особливого режиму.