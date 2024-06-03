«ДНР»: Пять женщин ранены и одна погибла за сутки в результате боевых действий

В группировке «ДНР» заявили о гибели одного и ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов за 3 июня.



В Никитовском районе оккупированной Горловки при обстреле с применением ствольной артиллерии погибла 57-летняя женщина. Здесь же, как утверждают в «ДНР», поздно ночью две женщины пострадали из-за боеприпасов, сброшенных беспилотником.



В Петровском районе оккупированного Донецка ранена 57-летняя женщина. Там же пострадала еще одна женщина в результате атаки беспилотника, утверждают боевики.



В Центрально-Городском районе оккупированной Макеевки ранена 68-летняя женщина.