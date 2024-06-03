«ДНР»: П'ятьох жінок поранено і одна загинула за добу внаслідок бойових дій

В угрупуванні «ДНР» заявили про загибель одного та поранення п'яти мирних жителів внаслідок обстрілів за 3 червня.



У Микитівському районі окупованої Горлівки під час обстрілу із застосуванням ствольної артилерії загинула 57-річна жінка. Тут же, як стверджують у «ДНР», пізно вночі дві жінки постраждали через боєприпаси, скинуті безпілотником.



У Петрівському районі окупованого Донецька поранено 57-річну жінку. Там само постраждала ще одна жінка внаслідок атаки безпілотника, стверджують бойовики.



У Центрально-Міському районі окупованої Макіївки поранено 68-річну жінку.