До Дружківки відправили черговий комплект медичного обладнання від міста-побратима зі США

Жителі американського міста-побратима відправили до Дружківки чергову партію медичного обладнання. Фото: Ridgefield Responds/Facebook

Черговий контейнер із медичним обладнанням відправили до Дружківки Донецької області жителі міста-побратима Ріджфілд, штат Коннектикут (США). Про це повідомляється на офіційній сторінці Ridgefield Responds у фейсбуку.

«Ще один контейнер із медичним обладнанням на шляху до України!», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не було навіть офіційного оголошення про збір пожертв — люди просто продовжували приносити ходунки, інвалідні візки, милиці, медичні ліжка, засоби для догляду за пораненими та багато іншого.

«Щойно контейнер прибуде до України, наші партнери — Ukraine Aid International (UAI) — доставлять його до лікарні у Дружківці, нашого міста-побратима, а також до головної обласної лікарні у Краматорську, приблизно за 13 миль на північ від Дружківки. Частина обладнання вирушить до польових шпиталів поблизу лінії фронту», — заявили в Ridgefield Responds.

Раніше повідомлялося, що завдяки пожертвам жителів міста-побратима Ріджфілда у штаті Коннектикут (США) для потреб дружківчан зібрали чимало речей.

15 листопада 2023 року команда Ukraine Aid International передала жителям Дружківської громади чергову партію благодійної допомоги від жителів міста-побратима Ріджфілда.

Наприкінці листопада минулого року дружківські школярі отримали від друзів із США хромбуки та канцелярські набори. А у лютому 2024 року на благодійному концерті місцевого хорового колективу в американському місті Ріджфілд розкупили всі квитки. Завдяки цьому вдалося зібрати на допомогу жителям Дружківки 9 тисяч доларів.

Меморандум про встановлення між містами відносин міст-побратимів підписаний у травні 2023 року.

У місті Ріджфілд проживає 25 тисяч людей. У Дружківці Донецької області до повномасштабного вторгнення Росії в Україну було близько 67 тисяч.