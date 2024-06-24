Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи

У Дружківці сьогодні вдень пролунали два вибухи. Фото: Дружківка/Telegram

Сьогодні вдень, 24 червня, приблизно об 11:45 та о 12:17, у Дружківці Донецької області прогриміли два вибухи,– повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що російські військові завдали ударів у район одного з інфраструктурних об'єктів.

Місцеві жителі повідомляють, що у багатьох прилеглих будинках від вибухів вилетіли шибки. Також у місті відключено центральне водопостачання.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.

Раніше повідомлялося, що вранці 20 червня російська армія скинула авіаційну бомбу КАБ-500 на Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік, також є постраждала.