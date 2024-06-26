Рідні полонених «азовців» розповіли Папі Римському про порушення російської сторони

Папа Римський Франциск 26 червня під час спільної аудієнції у Ватикані зустрівся із родичами незаконно засуджених у Росії військовополонених бійців бригади «Азов». Про це повідомили в Асоціації сімей захисників «Азовсталі».



Родичі військовополонених розповіли Папі Франциску свої історії та надії. Вони також зазначили, що наразі в РФ засуджено понад 100 бійців «Азова» терміном від 10 років до довічного і розповіли, що російська сторона досі не повернула всі тіла загиблих захисників.



Крім того, родичі звернули увагу понтифіка на те, що в останніх обмінах військовополоненими між Україною та Росією не було «азовців», бо росіяни категорично відмовляються віддавати їх на відміну від бійців інших українських підрозділів.



«Ми намагаємося донести всі ті переживання та страждання наших рідних кожному, до кого ми приходимо на зустріч, і просимо про допомогу. Тому сьогодні знаходимося тут, щоб Папа нас почув, почув наші історії, почув про наших хлопців, зрозумів, наскільки довго вони там і через які страждання вони пройшли», — наводить Асоціація слова однієї з присутніх на аудієнції.



Як повідомляється, Папі Франциску було передано брошуру з інформацією про полонених захисників «Азовсталі» та теракт в Оленівці, здійснений росіянами в ніч на 29 липня 2022 року. Крім того, йому були передані символічні подарунки, у тому числі дитячі малюнки, книги та зменшена копія монумента із Софійської площі, присвячена полоненим захисникам Маріуполя.

25 червня ще 90 українських військових повернулися додому із російського полону.