Десантники поразили большое скопление живой силы российских оккупантов

Военные ударили по большому скоплению живой силы РФ. Фото: скрин с видео

На передовой российская пехота не смогла спрятаться от украинских десантников. В частности, военнослужащие ударили по большому скоплению живой силы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



«Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в частности россияне перемещались с посадки в дом на временно оккупированной территории», — говорится в сообщении.



По уточненной информации, десантники с помощью FPV-дронов атаковали российских оккупантов.



«Остатки оккупантов попытались убежать на машине, но на ходу их также догнали», — резюмировали военные.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на Бахмутском направлении ликвидировали военную технику российских оккупантов, в частности, три артиллерийских орудия.