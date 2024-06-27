Десантники вразили скупчення живої сили російських окупантів

Військові вдарили по великому накопиченню живої сили РФ. Фото: скрін з відео

На передовій російська піхота не спромоглася сховатися від українських десантників. Зокрема, військовослужбовці вдарили по великому скупченню живої сили росіян. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



«Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території», — йдеться у повідомленні.



За уточненою інформацією, десантники за допомогою FPV-дронів атакували російських окупантів.



«Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали», — резюмували військові.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Бахмутському напрямку ліквідували військову техніку російських окупантів, зокрема три артилерійські гармати.