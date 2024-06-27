Десантники вразили скупчення живої сили російських окупантів

На передовій російська піхота не спромоглася сховатися від українських десантників. Зокрема, військовослужбовці вдарили по великому скупченню живої сили росіян. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території», — йдеться у повідомленні.
За уточненою інформацією, десантники за допомогою FPV-дронів атакували російських окупантів.
«Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали», — резюмували військові.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Бахмутському напрямку ліквідували військову техніку російських окупантів, зокрема три артилерійські гармати.
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