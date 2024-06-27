Армия РФ ударила по Горняку и Нью-Йорку на Донетчине: ранены три человека

27 июня в результате российских обстрелов еще три человека ранены в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, поступила информация о раненом мужчине в городе Горняк и двух раненых женщинах в поселке Нью-Йорк.
Напомним, что 27 июня российская авиация скинула авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего шесть человек получили ранения.
Позже стало известно об обстрелах города Торецк и села Ясеневое на Донетчине, где один человек погиб и еще один – получил ранения.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях