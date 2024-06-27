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Армия РФ ударила по Горняку и Нью-Йорку на Донетчине: ранены три человека

27 июня 2024, 13:42

Армия РФ ударила по Горняку и Нью-Йорку на Донетчине: ранены три человека

Последствия российских обстрелов на Донетчине 27 июня. Фото: Донецкая ОВА Последствия российских обстрелов на Донетчине 27 июня. Фото: Донецкая ОВА

27 июня в результате российских обстрелов еще три человека ранены в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, поступила информация о раненом мужчине в городе Горняк и двух раненых женщинах в поселке Нью-Йорк.

Напомним, что 27 июня российская авиация скинула авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего шесть человек получили ранения.

Позже стало известно об обстрелах города Торецк и села Ясеневое на Донетчине, где один человек погиб и еще один – получил ранения.

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