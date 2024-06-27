РФ ударила по Торецку и селу в Покровском районе: есть жертва и пострадавший

Российская армия сегодня утром, 27 июня, в очередной раз атаковала Донецкую область. Известно об одном погибшем и одном раненом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, под атаку россиян попал город Торецк и село Ясеновое.



«Под огнем снова оказался Торецк — там установлена информация об 1 погибшем человеке», — написал он.



Филашкин добавил, что в селе Ясеновое Покровской громады получил ранения один гражданский, также повреждено предприятие.



Ранее мы писали, что город Селидово обстреляла армия РФ 27 июня.