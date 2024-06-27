Армія РФ вдарила по Гірнику та Нью-Йорку на Донеччині: поранені троє людей

Наслідки російських обстрілів на Донеччині 27 червня. Фото: Донецька ОВА

27 червня в результаті російських обстрілів ще троє людей поранені в Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, надійшла інформація про пораненого чоловіка в місті Гірник і двох поранених жінок у селищі Нью-Йорк.

Нагадаємо, що 27 червня російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області – шістеро людей зазнали поранень.

Пізніше стало відомо про обстріл міста Торецьк та села Ясенове на Донеччині, де одна людина загинула і ще одна – зазнала поранення.