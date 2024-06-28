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Украина вернула еще 10 человек из российского плена

28 июня 2024, 21:58

Украина вернула еще 10 человек из российского плена

Из российского плена в Украину вернулись еще 10 граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Пленных удалось вернуть при содействии Ватикана.

Среди вернувшихся — Нариман Джелялов — заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Россияне удерживали его в Крыму еще с 2021 года.

Вместе с ним вернулись Елена Пех и Валерий Матюшенко — гражданские, которые попали в плен на Донбассе еще в 2017-2018 годах.

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Богдан Гелета и Иван Левицкий — священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Кроме того, как сообщил президент, среди освобожденных еще пятеро гражданских лиц, которые были захвачены в плен на территории Беларуси: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена.

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