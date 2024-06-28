Україна повернула ще 10 людей із російського полону

Із російського полону до України повернулися ще 10 громадян. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Полонених вдалося повернути за сприяння Ватикану.



Серед тих, хто повернувся, Наріман Джелялов — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Росіяни утримували його у Криму ще з 2021 року.



Разом із ним повернулися Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які потрапили у полон на Донбасі ще з 2017-2018 років.



Богдан Гелета та Іван Левицький — священики Української греко-католицької церкви, захоплені у Бердянську через опір окупантам.



Крім того, як повідомив Володимир Зеленський, серед звільнених ще п'ятеро цивільних осіб, захоплених у полон на території Білорусі: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

25 червня ще 90 українських військових повернулися додому із російського полону.