На юге Украины ПВО сбила семь беспилотников

За прошедшие сутки 30 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожено семь беспилотников, сообщают Силы обороны Юга в Telegram.
По данным представителей противовоздушной обороны, среды сбитых БпЛА россиян оказались:
Напомним, ночью в Днепре в результате российского обстрела пострадали 7 человек. Также в результате ракетного удара по Киеву пострадали шесть человек, включая ребёнка.
Ранее стало известно, что Силы обороны Украины сбили 36 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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