На півдні України ППО збила сім безпілотників

Минулої доби 30 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено семеро безпілотників, повідомляють Сили оборони Півдня в Telegram.
За даними представників протиповітряної оборони, серед збитих БпЛА росіян виявилися:
Нагадаємо, вночі у Дніпрі внаслідок російського обстрілу постраждали 7 людей. Також внаслідок ракетного удару по Києву постраждали шестеро людей, включаючи дитину.
Раніше стало відомо, що Сили оборони України збили 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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