Ночью в Днепре в результате российского обстрела пострадали 7 человек

В ночь на 1 июля в Днепре прозвучали взрывы. Фото: Суспільне Дніпро

В городе Днепр в ночь на 1 июля были слышны взрывы во время воздушной тревоги, объявленной в регионе из-за угрозы ракетных ударов. Об этом сообщает «Суспільне Дніпро».

Отмечается, что сначала звук взрыва был слышен в районе Днепра около 02:00.

После этого в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации движения ракеты в сторону города Днепра. Впоследствии стало известно, что в этот населенный пункт двигаются еще ракеты.

Уже в 02:05 стало известно о повторном звуке взрыва в Днепре.

В Днепре из-за взрывной волны в домах были повреждены окна. Также сообщается о поврежденном здании супермаркета в результате российской воздушной атаки.

Утром начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки российских войск пострадали 7 человек, среди них 15-летний подросток.

Напомним, 28 июня российские военные обстреляли Днепр — агрессор атаковал многоэтажку, разрушив квартиры с 8 по 11этаж.