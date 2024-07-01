Гибель журналистки Волковой: в ГБР рассказали, когда будет объявлено подозрение

Последствия ДТП в Славянске 30 мая 2024 года. Фото: ГСЧС

Решение вопроса относительно сообщения о подозрении виновному в ДТП 30 мая в Славянске, в результате которого погибла журналистка Анастасия Волкова, запланировано после получения выводов экспертиз. Об этом «Новостям Донбасса» ответили в Территориальном управлении Государственного бюро расследований в городе Краматорск.



В Бюро отметили, что настоящее время в уголовном производстве проведены необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей происшествия, следственные эксперименты, назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших, экспертиза технического состояния транспортных средств участвовавших в ДТП, трасологическая экспертиза и судебная автотехническая экспертиза.



«Решение вопроса о сообщение о подозрении виновному в ДТП и его последствиях лицу, запланировано после получения выводов вышеуказанных экспертиз», — пояснили в ГБР.



Там подчеркнули, что состояние досудебного расследования в уголовном производстве находится на постоянном контроле руководства Территориального управления ГБР в городе Краматорске.

Журналистка Анастасия Волкова погибла 30 мая в результате ДТП в Славянске. Девушка находилась на тротуаре, когда в результате столкновения автомобилей Volkswagen Transporter и ВАЗ-2106 на нее откинуло автомобиль ВАЗ. Волкова получила травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте аварии погиб пожилой мужчина — водитель ВАЗа.



За рулем микроавтобуса Volkswagen Transporter был военнослужащий, он остался жив.



Государственное бюро расследований в начале июня сообщило «Новостям Донбасса», что начало досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.



В ГБР добавили, что «ни одному лицу о подозрении не сообщалось и задержаний не осуществлялось». Досудебное расследование продолжается.



31-летняя Анастасия Волкова сотрудничала с «Новостями Донбасса», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похороны журналистки состоялись 4 июня в Славянске.