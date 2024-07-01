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Загибель журналістки Волкової: у ДБР розповіли, коли буде оголошено підозру

01 липня 2024, 11:00

Загибель журналістки Волкової: у ДБР розповіли, коли буде оголошено підозру

Наслідки ДТП у Слов'янську 30 травня 2024 року. Фото: ДСНС Наслідки ДТП у Слов'янську 30 травня 2024 року. Фото: ДСНС

Вирішення питання щодо повідомлення про підозру винному у ДТП 30 травня у Слов'янську, внаслідок якої загинула журналістка Анастасія Волкова, заплановано після отримання висновків експертиз. Про це «Новинам Донбасу» відповіли у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у місті Краматорськ.

У Бюро зазначили, що на даний час у кримінальному провадженні проведено необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії: огляд місця події, допити свідків події, слідчі експерименти, призначені судово-медичні експертизи потерпілих, експертиза технічного стану транспортних засобів що брали участь в ДТП, трасологічна експертиза та судова автотехнічна експертиза.

«Вирішення питання щодо повідомлення про підозру винній у ДТП та її наслідках особі, заплановано після отримання висновків вищевказаних експертиз», — пояснили в ДБР.

Там наголосили, що стан досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на постійному контролі керівництва Територіального управління ДБР у місті Краматорську.

Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня внаслідок ДТП у Слов'янську. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.

За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.

Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новинам Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялось та затримань не здійснювалося». Досудове розслідування триває.

31-річна Анастасія Волкова співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похорон журналістки відбувся 4 червня у Слов'янську.

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ТЕГИ

Люди
Анастасія Волкова
Місця
Слов'янськ
Організації
ДБР

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