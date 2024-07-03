У Луганській ОВА розповіли, скільки людей виїхали з деокупованої частини області

Евакуація у Луганській області 2022 рік. Фото: Сергій Гайдай

За пів року, з початку поточного року до кінця червня, з населених пунктів Луганщини, які перебувають під контролем України, виїхали 16 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації на запит «Новин Донбасу».



«З 01.01.2024 по 01.07.2024 було евакуйовано 16 осіб», — відповіли в пресслужбі.



Крім того, на деокупованих територіях обліковуються 53 особи, постійно проживають — 45 осіб.



Раніше ми писали, що з початку 2024 року з підконтрольної Україні Донецької області було евакуйовано близько 71 тисяч жителів. Нині у самому регіоні залишається майже півмільйона людей.