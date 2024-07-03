США выделили еще один пакет помощи для Украины: что получит страна для защиты неба

США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс-Украина».



В Белом доме не уточнили размер суммы.



«Администрация Байдена-Харрис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.



При этом, представительница Белого дома не назвала общей стоимости нового транша помощи, однако отметила, что это уже седьмой пакет, выделяемый США после того, как президент Джо Байден в апреле подписал закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 миллиардов долларов поддержки Украины.



Спикерка уточнила, что новый пакет будет содержать ракеты для систем украинских ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие «критически важные средства», взымаемые из запасов США по полномочиям президента.



Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, «чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от российских атак с воздуха».



Как сообщалось, США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 2,3 миллиарда долларов, которая будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин III.