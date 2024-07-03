США виділили ще один пакет допомоги для України: що отримає країна для захисту неба

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, – повідомляє «Інтерфакс-Україна».



У Білому домі не уточнили суму.



«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у сфері безпеки — у той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ», — сказала Жан-П'єр під час брифінгу.



При цьому представниця Білого дому не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, проте зазначила, що це вже сьомий пакет, який виділяє США після того, як президент Джо Байден у квітні підписав закон із додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад 60 мільярдів доларів підтримки України.



Спікерка уточнила, що до нового пакету увійшли ракети для систем українських ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інші «критично важливі засоби», які стягуються із запасів США за повноваженнями президента.



Крім того, до пакету входить додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, «щоб допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».



Як повідомлялося, США ухвалили рішення про виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі 2,3 мільярди доларів, яка міститиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.