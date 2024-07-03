Обстріл Харкова: поранені 14 людей, серед них немовля та двоє дітей

Російські війська вдень 3 липня обстріляли Харків. Станом на 22 годину відомо про 14 постраждалих. Серед них немовля та двоє дітей 8 років.

«Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років. Травмовано 6 чоловіків, 7 жінок та хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також дві дитини 8 років», — повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами чиновника, у половини постраждалих дорослих стан середній, у решти — легкий. У немовляти різана рвана голови, загальний стан — середній.

Глава ОВА нагадав, що російські війська атакували керованими авіабомбами Київський район міста. Частково зруйновані 2 приватні будинки, пошкоджені 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.