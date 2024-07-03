После обстрела в Донецке загорелся российский склад боеприпасов

В оккупированном Донецке вечером 3 июля загорелся склад российских боеприпасов. По предварительной информации, пожар в Буденновском районе возник вследствие удара ВСУ.



Как сообщили местные жители, произошла повторная детонация — снаряды несколько раз хаотично разлетались.



Затем был повторный «прилет» в том же районе. Клубы дыма, которые поднимаются на окраине города, видны из центра Донецка.



По предварительной информации, пожар — на улице Светлого пути. Там находится, кроме прочего, бывшее арт-пространство «Изоляция», на территории которого оккупанты обустроили колонию для пленных.

Там же, по свидетельствам очевидцев, российские войска хранят боевую технику.



По данным источника «Новостей Донбасса», улица Светлого пути перекрыта. Есть опасность очередной детонации.