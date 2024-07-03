Під час війни понад 110 українських захисників страчені після здачі в полон — Офіс Генпрокурора

Понад 110 українських військових страчені вже після здачі в полон. Російські військові вбили їх у місцях несвободи. Про це повідомив керівник департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю «Укринформу».



Як пояснив прокурор, до таких страт увійшов кейс і обстріл незаконної в'язниці в Оленівці Донецької області. Тоді загинули щонайменше 53 українські військовополонені.



Білоусов розповів, що таких випадків більше, проте українські слідчі остаточно можуть спиратися лише за достатньої доказової бази.



«Розслідувати справді складно, тому що ми не маємо доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати те, що сталося, навіть не маючи доступу», — розповів він.



Також прокурорам відомо щонайменше про 62 випадки вбивств українських військових під час здачі в полон. Це є воєнним злочином, тому Офіс Генпрокурора продовжує розслідування.



Загалом на окупованій території та в Росії для утримання українських військовополонених, а також цивільних заручників окупанти створили близько 200 в'язниць.



«Ми визначаємо місця, де практика тортур найпоширеніша, відпрацьовуємо інформацію з різних джерел. Ми маємо окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи потраплять до наших рук… Ми отримуємо дані про те, хто ці особи та що вони роблять. Вже є підозри керівникам Волноваської, Калінінської, Горлівської та інших колоній», — сказав Бєлоусов.

Раніше повідомлялося, що про час проведення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника.



Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що особу військового, якого обезголовили окупанти, встановлено. Також ідентифіковано російських командирів, відповідальних за воєнний злочин.