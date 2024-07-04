Графік відключення світла в Україні на 5 липня вже відомий

У п'ятницю, 5 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби. Такий самий графік застосовують сьогодні, 4 липня. Про це повідомили у компанії «Укренерго».



Обленерго відключатимуть по дві черги з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00, у решту годин — по три черги.



Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області поділено на шість черг. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно визначає диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги та яку чергу відключати зараз — визначають обленерго у кожному регіоні.