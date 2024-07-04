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Путин заявил, что РФ не перестанет стрелять по Украине

04 июля 2024, 18:29

Путин заявил, что РФ не перестанет стрелять по Украине

Российский президент Владимир Путин снова высказал свое видение прекращения войны, развязанной против Украины. Он заявил, что оккупационные войска не прекратят обстреливать Украину до тех пор, пока не будут проведены переговоры. В то же время он считает власть в Украине нелегитимной, с которой он не планирует говорить.

«Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно. Исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно», — сказал он, выступая перед прессой.

К тому же, по его словам, «Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева».

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», — заявил Путин.

Также он сказал, что не хочет вести переговоры через посредников.

Ранее Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир. 14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, глава Кремля отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.

Если украинская сторона откажется от предложенных Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Российская Федерация может начать переговоры по прекращению войны в ближайшее время, но для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, участники во время которого обсудили такие темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Киев предоставил участникам Формулу мира, согласно которой можно прекратить войну.  

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