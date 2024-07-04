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Путін заявив, що РФ не припинить стріляти по Україні

04 липня 2024, 18:29

Путін заявив, що РФ не припинить стріляти по Україні

Володимир Путін знову висловив своє бачення припинення війни, розв'язаної проти України. Він заявив, що російські війська не припинять обстрілювати Україну доти, доки не будуть проведені переговори. Водночас він вважає владу в Україні нелегітимною, з якою не планує говорити.

«Усі повноваження мають перейти до Ради, але вона ці повноваження не бере на себе. Тому звернутися, звісно, можна. З огляду на практичну ситуацію та на те, що відбувається у реальному житті, це більш-менш безглуздо», — сказав він, виступаючи перед пресою.

До того Путіна заявив: «Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною, оскільки не впевнена у діях у відповідь Києва».

«Нам потрібно домогтися того, щоб протилежний бік погодився зробити такі кроки, які були б незворотними та прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе», — заявив Путін.

Також він сказав, що не хоче вести переговори через посередників.

Раніше Путін заявив, що ніколи не відмовиться від українських територій, які захопили окупаційні війська в обмін на мир. 14 червня Путін під час зустрічі з керівництвом російського МЗС назвав умови для початку переговорів щодо врегулювання української кризи. Зокрема, глава Кремля зазначив, що українська влада має відмовитися від вступу країни до НАТО та закріпити її без'ядерний статус. Водночас російський лідер вимагав визнати Республіку Крим і ще чотири регіони частиною РФ.

Якщо українська сторона відмовиться від запропонованих Володимиром Путіним умов миру, то наступні умови будуть для Києва жорсткішими, – заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Російська Федерація може розпочати переговори щодо припинення війни найближчим часом, але для цього потрібно вийти з окупованих територій України, – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, відбувся Глобальний саміт миру у Швейцарії, учасники під час якого обговорили такі теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених та депортованих українців. Київ надав учасникам Формулу миру, за якою можна припинити війну.

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