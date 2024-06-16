При каком условии Украина будет готова к переговорам с РФ: ответ Зеленского

Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией. Фото: ОП

Российская Федерация может начать переговоры по прекращению войны хоть завтра, для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на финальной пресс-конференции на Саммите мира 16 июня.



По его словам, присутствие России на втором саммите мира будет означать, что она готова к приращению войны.



«Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдут с наших территорий. Это уважение к уставу ООН», — заявил он.



Зеленский подчеркнул, что никакие ультиматумы не могут называться «переговорами».



Глава государства подчеркнул, что главный успех для Украины — это окончание войны.



«Это даже не успех, а единственная возможность существования», — подчеркнул он.





Ранее мы писали, что на этих выходных состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, участники во время которого обсудили такие темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.



Кроме того, Зеленский отметил, что в ближайшее время может состояться второй саммит.