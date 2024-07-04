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В Донецкой области из-за обстрелов и атак дронов ранены 8 человек, один — погиб

04 июля 2024, 18:45

В Донецкой области из-за обстрелов и атак дронов ранены 8 человек, один — погиб

В Донецкой области один человек погиб и восемь человек ранены в результате обстрелов Новогродовской громады. Об этом сообщили в областной военной администрации. 

В селе Заветное российские оккупанты убили дроном 55-летнюю женщину.

Новогродовка получила два удара: сначала оккупанты попали FPV-дроном в двухэтажку, а чуть позже обстреляли центр города из Ураганов.

Среди раненых — 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кафе.

За минувшие сутки три жителя Донецкой области ранены в результате обстрелов армии РФ. Всего российские оккупационные войска 2501 раз обстреляли территорию региона. 

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