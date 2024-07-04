В Донецькій області через обстріл та атаки дронів поранена одна людина загинула та восьмеро поранені

У Донецькій області одна людина загинула і восьмеро поранені внаслідок обстрілів Новогродівської громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



У селі Заповітне російські окупанти вбили дроном 55-річну жінку.

По Новогродівці завдали двох ударів: спочатку окупанти влучили FPV-дроном у двоповерхівку, а згодом обстріляли центр міста з «Ураганів».

Серед поранених — 4 дитини. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

Пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та кафе.



Минулої доби трьох жителів Донецької області поранили в результаті обстрілів армії РФ. Загалом російські окупаційні війська 2 501 раз обстріляли територію регіону.