Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В Донецькій області через обстріл та атаки дронів поранена одна людина загинула та восьмеро поранені

04 липня 2024, 18:45

В Донецькій області через обстріл та атаки дронів поранена одна людина загинула та восьмеро поранені

У Донецькій області одна людина загинула і восьмеро поранені внаслідок обстрілів Новогродівської громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

 У селі Заповітне російські окупанти вбили дроном 55-річну жінку.

По Новогродівці завдали двох ударів: спочатку окупанти влучили FPV-дроном у двоповерхівку, а згодом обстріляли центр міста з «Ураганів».

Серед поранених — 4 дитини. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

Пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та кафе.

Минулої доби трьох жителів Донецької області поранили в результаті обстрілів армії РФ. Загалом російські окупаційні війська 2 501 раз обстріляли територію регіону.

ТЕГИ

Місця
Новогродівка
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:56
В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи
09:47
Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби
23:46
Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку
20:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
22:57
На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям
16:53
Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику
15:36
Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя
усі новини
20:20
РФ вдарила по території порту на Одещині, є загиблий і поранені
18:45
В Донецькій області через обстріл та атаки дронів поранена одна людина загинула та восьмеро поранені
18:29
Путін заявив, що РФ не припинить стріляти по Україні
17:50
Графік відключення світла в Україні на 5 липня вже відомий
17:28
Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста
17:20
Чотири райони Донеччини під ударом росіян: є жертва та постраждалі, серед них дитина
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
16:33
Внаслідок удару по газовій інфраструктурі на Полтавщині загинув робітник, є постраждалі
16:16
У Росії за підозрою у шахрайстві затримали полковника: його полк звинувачують у різанині в Бучі
15:59
РФ завдає по 10-20 авіаударів: скільки людей лишилося в Торецькій громаді
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
14:58
Рятувальники вивезли 16 людей з Торецької громади
14:55
У Краматорську відновили 6 багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами
14:32
В Донецькій області знеструмилася шахта: на поверхню вивели майже три сотні працівників
13:59
Через атаку дронів у Бєлгородській області постраждали місцеві жителі, серед них дитина
13:57
Західні експерти закликали НАТО не обіцяти Україні членства в альянсі — Politico
13:32
РФ вранці тричі вдарила по Селидівській громаді: пошкоджені житлові будинки
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:37
В Офісі Президента України відреагували на анонс Такера Карлсона про інтерв'ю із Зеленським
12:34
У Маріуполі росіяни збирають мігрантів і відправляють їх на фронт під Часів Яр
усі новини
ВІДЕО
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено) Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
03 липня, 20:20
Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
03 липня, 17:22
Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
03 липня, 15:52
ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
03 липня, 11:59
Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
03 липня, 11:32
Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 липня, 16:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір