РФ вдарила по території порту на Одещині, є загиблий і поранені

Російська армія ввечері 4 липня завдала удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.



«Продовжуючи системний терор південних регіонів, ворог увечері знову завдав удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували», — йдеться у повідомленні.



За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, РФ завдала удару по Одеському району.



«В результаті ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено», — повідомив Кіпер.



За його словами, пошкоджено портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.