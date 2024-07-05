Беспилотники ночью атаковали Приморско-Ахтарск РФ: оттуда россияне запускают «шахеды» по Украине

Последствия падения обломков дрона, сбитого российской ПВО в Приморско-Ахтарске. Фото: соцсети

Ночью 5 июля БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск РФ. Об этом стало известно из сообщения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По его словам, российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников, в результате чего при падении их фрагментов поврежден трехэтажный многоквартирный дом, а шесть человек получили ранения.

«Кроме этого, нарушена работа электроподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы», – сказал Кондратьев.

Как сообщил прокремлевский Телеграм-канал Shot, местные жители начали слышать взрывы примерно после 00:30. Звук пролета БПЛА и несколько громких взрывов были слышны в районе электроподстанции. После этого пропали свет и вода в некоторых домах.

В Минобороны России заявили, что ПВО якобы сбила 14 дронов над Краснодарским краем.

Именно город Приморско-Ахтарск является одной из главных площадок для запуска россиянами дронов-камикадзе «Шахед» по Украине.

Напомним, что ночью 5 июля беспилотники также атаковали Ростовскую область РФ. Там сообщают о пожаре на нефтяном терминале.