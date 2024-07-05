Безпілотники вночі атакували Приморсько-Ахтарськ РФ: звідти росіяни запускають «шахеди» по Україні

Наслідки падіння уламків дрона, збитого російською ППО у Приморсько-Ахтарську. Фото: соцмережі

Вночі 5 липня БПЛА атакували місто Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це стало відомо із повідомлення губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

За його словами, російська ППО нібито збила кілька безпілотників, внаслідок чого під час падіння їх фрагментів пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок, а шестеро людей отримали поранення.

«Крім цього, порушено роботу електропідстанції, яка живить значну частину міста. Ідуть ремонтно-відновлювальні роботи», – сказав Кондратьєв.

Як повідомив прокремлівський телеграм-канал Shot, місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після 00:30. Звук прольоту БПЛА та кілька гучних вибухів було чути в районі електропідстанції. Після цього зникли світло та вода у деяких будинках.

У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито збило 14 дронів над Краснодарським краєм.

Саме місто Приморсько-Ахтарськ є одним із головних майданчиків для запуску росіянами дронів-камікадзе «Шахед» по Україні.

Нагадаємо, що вночі 5 липня безпілотники також атакували Ростовську область РФ. Там повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі.