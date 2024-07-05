Ростовскую область России атаковали беспилотники: сообщают о пожаре на нефтяном терминале

Ночью окрестности Ростова-на-Дону были атакованы беспилотниками, сообщается о пожарах. Фото: Это Ростов/Telegram

В окрестностях российского Ростова-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем ПВО из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары. Об этом сообщают губернатор Ростовской области Василий Голубев и местные Telegram-каналы.

Около трех часов ночи Голубев заявил о работе ПВО возле Ростова.

«В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника», — написал он в Telegram.

Между тем в местных пабликах опубликовали кадры, на которых показан якобы момент сбития одного из дронов над Ростовом. Также на роликах можно услышать взрывы, увидеть пожар и движение экстренных служб на место огненного ЧП на Левом берегу в городе.

Позже губернатор Ростовской области отчитался о сбитии 10 беспилотников в регионе этой ночью.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — рассказал российский чиновник.

Он пишет, что сведений о пострадавших нет.

Между тем, в местных пабликах сообщают, что якобы горит нефтяной терминал, однако нет официальных подтверждений данной информации.

Напомним, в Ростовской области России в ночь на 18 июня произошла атака с применением дронов, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.