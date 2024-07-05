Украинск в Донецкой области снова оказался под обстрелом РФ — есть жертвы

Один человек погиб и одни ранен в результате обстрела Украинска в Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



«Сегодня днем россияне обстреляли город из "Смерчей". Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и 2 предприятия», — сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Он подчеркнул, что Селидовская громада постоянно подвергается российским ударам, поэтому оставаться там опасно, как и на остальной территории Донецкой области. Необходимо эвакуироваться.

Украинск был также обстрелян утром 5 июля. Один человек получил ранения.



Напомним, 4 июля россияне трижды атаковали населенные пункты Селидовской громады Донецкой области.



Ранее мы писали, что российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновка Донецкой области.