Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів

05 липня 2024, 20:15

«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів

На окупованій території сьогодні, 5 липня, сталася серія вибухів унаслідок обстрілу. В окупаційній адміністрації «ДНР» стверджують, що серед мирного населення є жертви, не уточнюючи при цьому, чи були вражені об'єкти російських військ. Поранено 15 людей.

 У Ясинуватій троє людей поранені унаслідок обстрілу. Постраждала територія приватного сектора: вилетіли шибки, побиті стіни, посічений дах. Також покосилися дерева, обірвані лінії електропередач та горить газопровід.

По Волновасі обстріл припав двічі територією складських приміщень. У «ДНР» заявили, що загинули двоє співробітників будівельної компанії «ГорСтрой», чотирьох співробітників поранило — стан середньої тяжкості.

Також при повторній атаці у Волновасі постраждали двоє співробітників «МНС», які прибули на місце події.

У Ленінському районі окупованого Донецька поранило п'ятьох людей.

Також у Волновасі пошкоджені два рейсові автобуси.

У Центрально-Міському районі Горлівки постраждали дві жінки. 

ТЕГИ

Місця
Донецьк Горлівка Волноваха Ясинувата
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:17
Окупанти знайшли холерний вібріон у Маріуполі, як виглядає туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
20:15
«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів
12:30
В окупованому Старобільському районі російський військовий зґвалтував та вбив двох місцевих дівчат
08:30
У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу: є поранені
23:48
Головне за день: Бої за Торецьк. РФ розширила фронт у Харківській області
23:25
В окупованій Горлівці через обстріли одна людина загинула та троє поранені
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:56
В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи
09:47
Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби
23:46
Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку
20:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
усі новини
21:17
Окупанти знайшли холерний вібріон у Маріуполі, як виглядає туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
20:15
«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів
19:20
Графік відключення світла у суботу для українців буде без послаблень
18:02
Українськ в Донецькій області знову зазнав обстрілу РФ: є жертви
17:42
В окупованому Маріуполі зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції
17:29
У міській адміністрації повідомили, скільки жителів залишається у Торецьку
17:19
Російські війська вдарили по Селидовому: почалася сильна пожежа, над містом піднімається дим
17:16
Путін другий день поспіль озвучує пресі свої умови для припинення вогню по Україні
16:34
Шмигаль приїхав в Донецьку область. Що відомо про візит прем’єр-міністра України
16:15
У мережі повідомили про тривогу в Києві через «чоловіка на дельтаплані». У ЗСУ спростували
16:12
Росіяни вдарили по центру села у Волноваському районі: є жертва та багато постраждалих
16:00
Українські війська безпілотниками вдарили по пункту управління армії РФ: знищено дві станції
15:28
Україна скоро отримає бойові безпілотники від Латвії
15:16
Нічна атака на Приморсько-Ахтарськ РФ: ударів завдавали ракетами та дронами, уражений військовий аеродром
14:49
Донецький «Шахтар» представив форму на новий сезон
14:48
В Україну прибула третя система ППО Patriot від Німеччини
13:47
Через обстріл загорілося обладнання на одній із підстанцій Донеччини
13:10
Орбан прибув до Москви на зустріч із Путіним
13:07
У Росії партизани зупинили рух потягів з боєприпасами КНДР
12:46
Війська РФ за добу обстріляли 112 населених пунктів та 157 об'єктів інфраструктури
усі новини
ВІДЕО
Окупанти знайшли холерний вібріон у Маріуполі, як виглядає туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ► Окупанти знайшли холерний вібріон у Маріуполі, як виглядає туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
05 липня, 21:17
Дим після удару ЗС РФ по Селидовому. Фото: кадр із відео Російські війська вдарили по Селидовому: почалася сильна пожежа, над містом піднімається дим
05 липня, 17:19
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Донецької області 5 липня. Фото: особиста сторінка Шмигаля у Телеграмі Шмигаль приїхав в Донецьку область. Що відомо про візит прем’єр-міністра України
05 липня, 16:34
Донецький клуб «Шахтар» представив три варіанти форми на майбутній футбольний сезон. Фото: ФК «Шахтар» Донецький «Шахтар» представив форму на новий сезон
05 липня, 14:49
Місце підриву залізничного полотна під Єкатеринбургом РФ. Фото: карта «Атеш» У Росії партизани зупинили рух потягів з боєприпасами КНДР
05 липня, 13:07
Прикордонники завдали серії точних ударів. Фото: кадр з відео На Сіверському напрямку прикордонники атакували дронами позиції РФ: є жертви
05 липня, 10:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір