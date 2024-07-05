«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів

На окупованій території сьогодні, 5 липня, сталася серія вибухів унаслідок обстрілу. В окупаційній адміністрації «ДНР» стверджують, що серед мирного населення є жертви, не уточнюючи при цьому, чи були вражені об'єкти російських військ. Поранено 15 людей.



У Ясинуватій троє людей поранені унаслідок обстрілу. Постраждала територія приватного сектора: вилетіли шибки, побиті стіни, посічений дах. Також покосилися дерева, обірвані лінії електропередач та горить газопровід.



По Волновасі обстріл припав двічі територією складських приміщень. У «ДНР» заявили, що загинули двоє співробітників будівельної компанії «ГорСтрой», чотирьох співробітників поранило — стан середньої тяжкості.

Також при повторній атаці у Волновасі постраждали двоє співробітників «МНС», які прибули на місце події.



У Ленінському районі окупованого Донецька поранило п'ятьох людей.

Також у Волновасі пошкоджені два рейсові автобуси.

У Центрально-Міському районі Горлівки постраждали дві жінки.