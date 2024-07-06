«Укрэнерго» отменила графики отключений света до 15:00 субботы

Сегодня, 6 июля, в Украине отменили графики отключений света с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает «Укрэнерго».



Оператор объяснил, что такое решение принято из-за снижения потребления и роста выработки солнечных электростанций.



Ранее «Укрэнерго» сообщало, что 6 июля графики отключений будут применяться в течение всех суток.



С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — две очереди.